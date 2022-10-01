الرائد الرسمي: صدور المرسوم المتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي


Publié le Samedi 01 Octobre 2022 - 10:45قراءة: 0 د, 26 ث
      
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 سبتمبر 2022 مرسوم عدد 57 لسنة 2022 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022 والمتعلق بتنقيح واتمام المرسوم عدد 6 لسنة 2022 المؤرخ في 26 جانفي 2022 والمتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي.


وينص الفصل الثاني من المرسوم على أنه ينتفع بالإجراء الأشخاص المدينون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة او على أقساط شهرية وفقا لروزنامة دفع تبرم مع الصندوق في أجل أقصاه 31 أكتوبر الجاري

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