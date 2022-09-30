سلمى المولهي رئيسة جامعة التنس " نشاط الاكاديمية الافريقية الدولية للتنس بسوسة سينطلق في جانفي المقبل"


Publié le Vendredi 30 Septembre 2022 - 12:39قراءة: 1 د, 13 ث
      
انتظم مساء امس الخميس بأحد نزل المنطقة السياحية القنطاوي بحمام سوسة موكب توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة التونسية للتنس ممثلة في رئيستها سلمى المولهي والاتحاد الدولي للتنس ممثلا في رئيسه دايفيد هاغيرتي .
كما تم ايضا افتتاح الاكاديمية الدولية للتنس ( منطقة افريقيا) .

وقد تم بالمناسبة توقيع اتفاقية شراكة لانطلاق عمل الاكاديمية الافريقية الدولية للتنس بحضور وزير الشباب والرياضة كمال دقيش ورئيس الكنفدرالية الافريقية للتنس طارق الشريف ووالي سوسة نبيل الفرجاني.

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واوضحت سلمى المولهي رئيسة الجامعة التونسية للتنس ان تميز البطلة التونسية انس جابر المصنفة الثانية عالميا في لعبة التنس في المنافسات الدولية لرياضة التنس في الفترة الاخيرة الأثر الإيجابي في دعم ملف تونس لاحتضان الأكاديمية الإفريقية الدولية للتنس .

وأضافت المولهي في تصريح لوكالة (وات) ان انطلاق نشاط الاكاديمية الافريقية الدولية للتنس سيكون في بداية جانفي من سنة 2023
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وبينت ان الأكاديمية الإفريقية الدولية للتنس التي تم تركيزها بأحد النزل بالمنطقة السياحية القنطاوي بحمام سوسة تضم عددا هاما من ميادين التنس وجملة من المنشات المخصصة لتدريب وتدريس واعاشة وتوفير الاحاطة النفسية والذهنية واحتضان المباريات الدولية الخاصة باحسن 16 لاعب ولاعبة تنس من افريقيا من الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة .

وأشاد كمال دقيش في تصريح لوكالة (وات) بالجهود الهامة التي بذلتها الجامعة التونسية للتنس في سبيل نيل تونس شرف احتضان هذه الاكاديمية .
واكد ان حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة المضرب في تونس لاعلان افتتاح الاكاديمية الافريقية الدولية للتنس دليل على المكانة التي أضحت تحتلها رياضة التنس في تونس ومن شانه ان يساهم في مزيد اشعاع هذه الرياضة على المستوى العربي والافريقي.

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