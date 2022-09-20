قابس : مؤسسة هادي بوشماوي الخيرية تواصل جهودها لتحسين النجاح المدرسي ومقاومة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة

للسنة السادسة على التوالي قامت مؤسسة الهادي بوشماوي الخيرية بمناسبة العودة المدرسية بمساعدة مجموعة من التلاميذ من ضعاف الحال بتمكينهم من محفظة مدرسية تتوفر فيها مختلف المستلزمات التي يحتاجونها للدراسة.





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وترمي هذه المؤسسة الخيرية من خلال هذه المساعدة التي شملت في العودة الدراسية الجديدة ضعاف الحال من التلاميذ بالمدارس الابتدائية بالزراوة الجديدة وتوجان ووادي السدر وهي من المدارس الريفية بالجهة الى تحسين النجاح المدرسي خاصة في مستوى التعليم الاساسي والاعدادي ومقاومة ظاهرة الانقطاع المدرسي بتمكين التلاميذ من المستلزمات التي يحتاجونها للدراسة في ظروف مناسبة.وكانت مؤسسة هادي بوشماوي الخيرية قد بادرت خلال الصائفة المنقضية وبمساندة من بعض الأطراف الداعمة بالقيام بحملة تحسيسية بعدد من المدارس الابتدائية لتشجيع وتحفيز تلاميذها على المطالعة وشملت هذه الحملة مدارس الزراوة الجديدة والظهرة والرماثي وليماوة وتمولة.وقد تم التركيز في هذه الحملة على المدارس الريفية أين يكون اقتناء الكتاب محدودا نسبيا وتم بالخصوص تزويد هذه المدارس بمجموعة من الكتب والمراجع التي تغطي مختلف مواد البرنامج المدرسي.وقد وقع اختيار أحد الطلبة القاطنين قرب كل مدرسة انتفعت بهذه الحملة التحسيسية لمراقبة عملية المطالعة طوال العطلة الصيفية وشملت المراقبة كراسات المطالعة التي كان يتوجب على التلاميذ كتابة التلاخيص فيها والاجابة على كل الاسئلة بعد الانتهاء من قراءة كل كتاب.