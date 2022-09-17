بنزرت: انتشال جثة طفل غرق بوادي الخربة بماطر

انتشل فريق الوحدة المختصة في الغوص التابعة لمصالح الحماية المدنية ببنزرت جثة طفل يبلغ من العمر 16 سنة غرق ظهر اليوم السبت بوادي الخربة بمعتمدية ماطر، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت بالنيابة الرائد وليد الخزامي.

وأوضح المصدر ذاته لـ"وات" أن المعطيات الاولية تشير الى أن الهالك كان يلهو بالقرب من ضفة الوادي رفقة أترابه قبل ان تزل قدمه وتجرفه التيارات المائية القوية للوادي.





وأشار إلى أنّ وحدة الغوص تولت انتشال جثة الطفل والتي تم توجيهها الى مستشفى ماطر ومنه الى مستشفى بنزرت الجامعي، فيما تولت المصالح الامنية بالمنطقة فتح بحث تحقيقي في الحادث.



