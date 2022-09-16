تونس تشارك في الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي من 18 الى 25 سبتمبر 2022 بالقاهرة

تشارك تونس بوفد ثلاثي التركيبة بداية من يوم الأحد 18 سبتمبر الجاري في أشغال الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي التي تلتئم هذه السنة من 18 إلى 25 سبتمبر 2022 بالقاهرة، حسب ما اكدته وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها الجمعة.







ويترأس وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، الوفد التونسي الذي يضمّ ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التشغيل والتكوين المهني والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.



ويتضمّن جدول أعمال الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي محاور تتعلّق بالخصوص بالذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة ورقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها إلى جانب تكريم روّاد العمل العرب من ممثلي الحكومات ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال بالدول العربية ممّــن تميّــزوا بكفاءاتهم طيلة مسيرتهـم المهنية.

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وسيتولّـى وزير الشؤون الاجتماعية، حسب ذات البلاغ، إلقاء كلمـة تونس خلال الجلسة العامـة للمؤتمــر المخصّصــة لمناقشة تقرير المديـر العام حول موضوع "الاقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل".







ويترأس وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، الوفد التونسي الذي يضمّ ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التشغيل والتكوين المهني والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.ويتضمّن جدول أعمال الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي محاور تتعلّق بالخصوص بالذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة ورقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها إلى جانب تكريم روّاد العمل العرب من ممثلي الحكومات ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال بالدول العربية ممّــن تميّــزوا بكفاءاتهم طيلة مسيرتهـم المهنية.وسيتولّـى وزير الشؤون الاجتماعية، حسب ذات البلاغ، إلقاء كلمـة تونس خلال الجلسة العامـة للمؤتمــر المخصّصــة لمناقشة تقرير المديـر العام حول موضوع "الاقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل".