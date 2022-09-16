قبلي: اقرار الاضراب الحضوري في قطاع النقل العمومي يوم 21 سبتمبر الجاري

اصدر الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي، عشية امس الخميس، برقية اضراب حضوري سيتم تنفيذه في قطاع النقل العمومي، يوم 21 سبتمبر الجاري، على خلفية عدم ايفاء الشركة الجهوية للنقل بقابس بتعهداتها تجاه وكالات النقل التابعة لها بكل من قبلي ودوز وسوق الاحد، والتي تضمنها محضر جلسة يوم 1 جوان الماضي، وفق الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل المسؤول عن المنشات والدواوين عبد الجليل بوعزة







وبين بوعزة ل"وات" انه تمت دعوة السائقين الى عدم استعمال الحافلات من نوع "ايكاروس" وكل الحافلات التي لا تتوفر بها شروط السلامة مع التاكيد على وزارة الاشراف والشركة الجهوية للنقل بقابس بالاسراع بسد الشغورات في الاعوان وعدم اللجوء الى الحلول الترقيعية في التصرف في الزاد البشري والاسطول الذي يعاني من التهرئ



واشار بوعزة الى ان الاضراب المزمع تنفيذه يوم 21 سبتمبر الجاري ليس غاية في حد ذاته بل هو وسيلة للضغط على الشركة من اجل معالجة مختلف الاشكاليات التي يعانيها القطاع بالجهة والتي باتت تؤثر على جودة الخدمات في ظل تقادم الاسطول والنقص الفادح في الاعوان وصعوبة صيانة الحافلات جراء عدم توفر قطع الغيار



