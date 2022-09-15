تعمّق الميزان التجاري الغذائي لتونس ليبلغ 4ر2154 مليون دينار في اوت 2022

تعمّق الميزان التجاري الغذائي لتونس، خلال شهر اوت 2022، ليصل الى 4ر2154 مليون دينار مقابل 9ر1321 مليون دينار في اوت 2021، لتتراجع نسبة التغطية الى 8ر63 بالمائة في 2022 مقابل 8ر68 بالمائة سنة 2021، وفق معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة الخميس











