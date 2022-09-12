الاحتفاظ برجل الأعمال محمد فريخة


Publié le Lundi 12 Septembre 2022 - 15:30 قراءة: 0 د, 29 ث
      
قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب اليوم الإثنين 12 سبتمبر 2022 الأذن لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الارهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني بالاحتفاظ برجل الأعمال والنائب السابق محمد فريخة وذلك فيما عرف بقضية شبهات التورّط في شبكات تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر خارج البلاد التونسية.



وللاشارة فقد اذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب يوم السبت 11 سبتمبر لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب ببوشوشة بالاحتفاظ بمحافظ سابق لمحافظة مطار تونس قرطاج الدولي لمدة 5 أيام قابلة للتمديد وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات التورط في شبكات تسفير تونسيين الى بؤر التوتر والارهاب خارج البلاد التونسية.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 252826

Mongi  (Tunisia)  |Lundi 12 Septembre 2022 à 16h 19m |           
السكر والزيت والقهوة والحليب و... ما ثمّاش. والحكومة لاهية بموضوع التسفير ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Lundi 12 Septembre 2022 à 16h 02m |           
Ayant des "connaissances" dans l'industrie aerospatiale...il aurait du se cacher dans la Station Spatiale Internationale pendant quelque temps !



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