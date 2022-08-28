احتجاج امام مقر بلدية بني خيار للمطالبة بايجاد حلول عاجلة لتلوث البحر

أفاد الناشط في المجتمع المدني، محمد بوسلامة، في تصريح ل(وات) أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها، يوم أمس، عدد من أهالي بني خيار أمام مقر البلدية للمطالبة بحلول عاجلة وفعلية لحماية البحر من التلوث، تهدف بالخصوص الى اطلاق مسار للدفاع المتواصل عن بحر بني خيار وحماية شاطئه في ظل " تواصل تلويث البحر بمياه الصرف الصحي المتاتية من محطة التطهير بالجهة خاصة على مستوى المنطقة المعروفة ببحر النساء وعلى مقربة من كرنيش بني خيار".





وحمل بوسلامة ديوان التطهير وشركات تربية الاسماك في الاقفاص العائمة بالبحر مسؤولية التلوث الذي " بات يهدد بالقضاء على شاطئ بني خيار والقضاء على المنظومة البيئية البحرية". وقال "قضيتنا هي قضية دفاع عن الحق في بيئة سليمة وفي بحر نظيف خاصة وان البحر يمثل العمود الفقري للحياة الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة بني خيار".وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية السلمية بعد ان لاحظ الاهالي "حالة من التراخي واللامبلاة في تعاطي السلط المحلية والجهوية و المركزية مع هذه الملف الحارق"، وفق تقدير بوسلامة، وذلك رغم خطورة التلوث الذي مافتئ يعمق ازمة بحر بني خيار.من جانبها، اشارت الناشطة في المجتمع المدني، انجا مذبوح، الى أن إشكالية تلوث بحر بني خيار تعود الى سنة 2018 وما تزال الى اليوم مطروحة و زادت تعقيدا بسبب تواصل سكب المياه الملوثة بالبحر وبعد ظهور مخلفات اعلاف الاسماك في البحر وعلى شاطئ بني خيار.وتعتبر هذه الناشطة أن الحلول لهذا الاشكال البيئي ممكنة ومن بينها، بالخصوص، تغيير مكان محطة التطهير او إعادة توجيه مياهها الى محطات أكبر تعتمد المعالجة الثلاثية او عبر رصد الاعتمادات اللازمة لتطوير تجهيزات المحطة لتكون قادرة على صرف مياه مطهرة، بالاضافة الى اعادة تنظيم عمل شركات تربية الاسماك حتى لا تؤثر سلبا على المنظومة البيئية البحرية.وصدرت عن الوقفة الاحتجاجية عريضة وضعت على ذمة الاهالي لتوقيعها وتتضمن، بالخصوص، مطالبة رئيس بلدية بني خيار برفع قضايا ضد المتسببين في تلوث البحر وفي مقدمتهم الديوان الوطني للتطهير وشركات تربية الاسماك في الاقفاص العائمة التي تنشط منذ اكثر من 15 سنة دون "حسيب ولا رقيب ودون اي اثباتات عن تاثيراتها على البيئة البحرية"، وكذلك ضد وكالة حماية الشريط الساحلي التي لم تتدخل لحماية الشاطئ والكثبان الرملية وحماية المنطقة التي باتت مهددة بالانجراف البحري" وفق نص العريضة.ويطالب الاهالي أيضا السلط المعنية بنشر نتائج التحاليل الدقيقة لمياه البحر ورمال شاطئ بني خيار لاطلاع الراي العام على حقيقة هذه الاشكالية.وسيطالب الاهالي، وفق ما جاء في نص العريضة، في حالة المماطلة في الاستجابة لمطالبهم، باستقالة رئيس البلدية وكامل اعضاء المجلس البلدي مع مواصلة النضال السلمي من اجل ايجاد حل جذري وفعلي لاشكالية تلوث بحر بني خيار، معلنين عزمهم على تكوين "جمعية اصدقاء بحر بني خيار" لتكون الاطار الامثل لمختلف التحركات والانشطة القادمة.