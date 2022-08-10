شركة المنتوجات الصحية ليلا تقرر الترفيع في راس المال الاجتماعي


Publié le Mercredi 10 Août 2022 - 18:40قراءة: 0 د, 31 ث
      
أعلنت شركة المنتوجات الصحية "ليلا" ان الجلسة العامة الاستثنائية ، المنعقدة في 20 جويلية 2022، قررت الترفيع في رأس المال الاجتماعي بقيمة 16336440 دينارا عبر إدماج الاحتياطي.


وتبعا لهذا الترفيع سيزيد رأس مال الشركة من 65.345.762 دينار إلى 81.682.202 دينارـ وفق بيانات نشرتها الشركة على موقع بورصة تونس للأوراق المالية.

وسيتم الترفيع من خلال إصدار 16.336.440 سهما مجانيا بقيمة اسمية ب1 دينار لكل سهم ، بمعدل سهم مجاني جديد لأربعة أسهم قديمة.


ويمكن للمساهمين ممارسة حقوقهم عبر الاستفادة المجانية من الأسهم الجديدة بداية من 22 أوت 2022.
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وسيتم تداول الاسهم الجديدة المجانية بداية من 22 أوت 2022 على نفس خط الادراج للاسهم القديمة .






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