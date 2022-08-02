استبيان خاص بحرفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز جهد منخفض غير المنزليين

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أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، عن شروعها خلال شهر جويلية 2022 في انجاز استبيان يشمل حرفائها جهد منخفض غير المنزليين على كامل تراب الجمهورية (محلات تجارية وصغار الصناعيين ومعاهد ومحلات التجميل...) وذلك وفق قانون الإحصاء عدد32-99 بتاريخ 13 أفريل 1999وأوضحت الشركة في بلاغ صادر عنها الثلاثاء، أن هذا الاستبيان يهدفى بالأساس إلى تحديد خصائص استهلاك الكهرباء والغاز لدى هذه الشريحة من الحرفاء في الجوانب المتعلقة بالإنارة والتبريد والتكييف والتسخينكما أوكلت الشركة العمل الميداني الخاص بهذا الاستبيان إلى عدد من أعوانها الحاملين لشارة تحدد هوياتهم ويمكن التثبت منها عند الطلب ، مبرزة أن المعطيات المتحصل عليها سيتم استغلالها لأغراض احصائية بحتة