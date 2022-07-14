العربي يجدد إعارة التونسي يوسف المساكني

جدد النادي العربي القطري، امس، إعارة المحترف التونسي يوسف المساكني لاعب نادي الدحيل، ليشارك مع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل 2022 - 2023.وقال النادي على صفحته بـ /تويتر/: إن النادي جدد إعارة الدولي التونسي لموسم واحد، ليخوض موسمه الثاني مع الفريق.وانضم المساكني للعربي في جانفي الماضي، وسجل 8 أهداف خلال مباريات البطولة في موسم 2021 - 2022، وكان الفريق حل في المركز الرابع خلف السد المتصدر والدحيل الوصيف والوكرة الثالث.ويشار إلى أن النادي العربي يتواجد حاليا في معسكر خارجي استعدادا للموسم المقبل بمدينة خريز دي لا فرونتيرا الإسبانية، ويستمر المعسكر حتى 21 جويلية الجاري بقيادة المدرب يونس علي.ومن المقرر أن يبدأ العربي مبارياته في البطولة في الثاني من شهر أوت المقبل، بمواجهة نادي قطر في الجولة الأولى على ملعب الثمامة المونديالي.