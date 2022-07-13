فوز 10 مشاركين في الدورة الرابعة للمسابقة الوطنية في "الاشهاد حول التكنولوجيات المكتبية لميكروسف"

..





فاز 10 مشاركين من بين 100 متكون يمثلون 23 مركز تكوين مهني، أمس الثلاثاء، في الدورة الرابعة للمسابقة الوطنية في " الاشهاد حول التكنولوجيات المكتبية لميكروسوفت"، وفق بلاغ صادر اليوم الأربعاء، عن الوكالة التونسية للتكوين المهني.وحصل الفائزان بالمرتبة الأولى والثانية بسفرة لمدينة أنهايم بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية للمشاركة في المسابقة العالمية في مجال التكنولوجيات المكتبية.وآلت المراتب العشر الأولى على التوالي لكل من محمد أمين الولهازي ( المرتبة الأولى) وسيف الدين ذياب ( المرتبة الثانية ) وفاطمة سلامي ومحمد أمين بن عمر وهشام رمضاني وياسين الأبيض ومحمد علي بن ناوي وعمر مختار وعمر بالي وشيماء جمني.ويندرج تنظيم هذه المسابقة في إطار تنفيذ الإتفاقية الإطارية المبرمة بين الحكومة التونسية وشركة ميكروسفت والإتفاقية الخصوصية المبرمة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ممثلة في الهياكل الأربعة الراجعة لها بالنظر.ويهدف مشروع " الاشهاد حول التكنولوجيات المكتبية لميكروسوفت" إلى تحسين جودة التكوين المهني وتمكين المكونين والمتكونين من شهادات معترف بها دوليا في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال للرفع من قابلية تشغيل خريجي التكوين المهني وإدماجهم في سوق الشغل الوطنية والدولية وتكوين شبكة من الخبرات والكفاءات العالية داخل منظومة التكوين المهني.وانتظمت هذه الدورة بالتعاون بين الوكالة التونسية للتكوين المهني ومؤسسة سمارت فيوتشر للتكوين والإشهاد التي تعد شريكة ميكروسوفت في البرنامج الأكاديمي بالإضافة إلى الممثل الرسمي لشركة Certiport بتونس وهي شركة رائدة عالميا في منح شهادات الإمتحانات التخصصية على أساس الأداء وحلول اختبار الممارسة للمؤسسات الأكاديمية.