كأس أمم إفريقيا للسيدات 2022 : منتخب سيدات تونس يراهن على تحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ المونديال

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بات المنتخب التونسي للسيدات على أعتاب إنجاز تاريخي جديد في الوصول إلى نهائيات كأس العالم للسيدات 2023 للمرة الأولى ، بعد الوصول إلى الدور ربع النهائي من النسخة الحالية لكاس امم افريقيا المقامة في المغرب .وبعد انجازه التاريخي الاول ببلوغه ربع نهائي البطولة الافريقية اصبح المنتخب التونسي للسيدات امام تحد بتحقيق انجاز تاريخي جديد حيث ان الفوز على جنوب افريقيا يوم الخميس في ربع النهائي رغم صعوبة المهمة سيضمن به مقعدا في مونديال أستراليا ونيوزيلندا المقرر العام المقبل دون انتظار الملحق ، وذلك في سابقة تاريخية.وقد تاهل منتخب سيدات تونس الى ربع النهائي بين أفضل منتخبين حلا في المركز الثالث بعدما استهل المشوار بفوز عريض على توغو 4 -1، قبل الهزيمة مرتين أمام زامبيا صفر-1 والكاميرون صفر-2.ويذكر ان المنتخب التونسي للسيدات حقق إنجازاً تاريخياً، ببلوغ الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم وذلك لأول مرة في تاريخه، وفي ثاني مشاركة له بعد نسخة 2008، التي خرج خلالا من الدور الأول.ويراهن منتخب المغرب صاحب الارض من جهته على بلوغ نصف نهائي البطولة. وفي حال فوزه على بوتسوانا يوم الأربعاء سيضمن التأهل مباشرةالى المونديال.وكان المنتخب المغربي قد ضمن العبور الى دور الثمانية بالعلامة الكاملة، بالفوز على بوركينا فاسو 1- صفر، أوغندا 3 -1 ثم السنغال 1- صفر.وتهيمن سيدات نيجيريا على المسابقة القارية منذ بداياتها، بتحقيقهن اللقب 11 مرة من أصل 13 بطولة، فيما لم يسبق قبل هذه النسخة المقامة لأول مرة في منطقة شمال إفريقيا أن بلغ أي منتخب عربي ألمرحلة الثانية من ادوار التصفات النهائية .