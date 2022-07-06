المهدية: مشروع "حلمة" للحد من الهجرة السرية سيشمل ولايتي تطاوين ومدنين" (مديرة المشروع)

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اكدت مديرة مشروع "حلمة" بالمنظمة الدولية للهجرة منى بنور، اليوم الأربعاء، بالمهدية، أن المشروع سيشمل قريبا شباب ولايتي تطاوين ومدنين بعدما كان يضم ولايتي المهدية وصفاقس.وأوضحت في تصريح ل"وات"، أنه جرى تشخيص التحديات والاحتياجات التي يعيشها شباب تطاوين ومدنين وستنطلق العلاجات المناسبة في إطار مشروع "حلمة"، الذي يهدف إلى ايجاد بدائل عن ظاهرة الهجرة غير النظامية.وشددت المتحدثة، خلال اجتماع تقييمي للمرحلة الاولى من المشروع، على أن المشكل الأكبر الذي رفعه التشخيص هو الانقطاع المبكر عن الدراسة وهو ما سيجري العمل عليه بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للتربية.وشهد الاجتماع انطلاق مسابقة نوادي الروبوتيك، التي تكونت بدور الشباب بولايتي المهدية وصفاقس ضمن مشروع "حلمة" بمشاركة 05 نوادي (3 نوادي من المهدية وناديين اثنين من صفاقس)، وأبدت بنور ارتياحها للنتائج التي توصل لها المشروع في مرحلته الأولى، والتي تركزت على مجال التكوين المهني، خاصة من حيث التنسيق بين كل الشركاء المتدخلين ومنها الوكالة التونسية للتكوين المهني ومؤسسات دور الشباب والرياضة ومندوبيات التربية.وقالت بنور، في ذات الإطار، أن دورتين للايام المفتوحة للتكوين المهني (جوان 2020 وديسمبر 2021)، شارك فيها 550 شابة وشاب من ولايتي المهدية وصفاقس، علاوة على المشاركة في تنظيم المعرض الوطني للتكوين المهني تحت إشراف وزارة التكوين والتشغيل بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.وأضافت أنه سيجري قريبا تركيز 5 إذاعات "واب" بدور الشباب، بينما تم إعداد كراسات الشروط المتعلقة بتهيئة ملاعب كرة القدم وستنطلق الاشغال في أقرب الأوقات.واحدث المشروع النموذجي "حلمة"، الذي تموله وزارة الخارجية الايطالية، 13 نادي روبوتيك مع توفير تكوين لفائدة منشطي دور الشباب في هذا المجال ومدهم بالتجهيزات الضرورية، وسيتواصل تنفيذ المشروع الذي انطلق خلال شهر أوت 2020، إلى غاية عام 2025.