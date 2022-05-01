تونس تشارك في الدورة السادسة من معرض "سيتيك افريكا" من 30 ماي إلى 1 جوان 2022 في أبيدجان

يعتزم مركز النهوض بالصادرات تنظيم مشاركة المؤسسات التونسية في الدورة السادسة من معرض "سيتيك افريكا" الذي سيقام في الفترة من 30 ماي إلى 1 جوان 2022 في أبيدجان بكوت ديفوار ولأول مرة في إفريقيا جنوب الصحراء.وتعتبر هذه التظاهرة، بمثابة معرض دولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مخصص لأفريقيا فهو يقدم عرضًا أفريقيًا وعالميًا رقميًا مع الانفتاح على خدمات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والصناعة 4.0 ...ومن المنتظر ان تشهد الدورة حضور وفود هامة من رجال الأعمال وخاصة من أفريقيا جنوب الصحراء وشمال إفريقيا والدول المتقدمة ، وخاصة فرنسا.ويشتمل "سيتيكا افريكا" على ثلاثة مكونات وهي معرض للعرض الأفريقي والدولي في المجال الرقمي من خلال تنظيم أجنحة وطنية وأخرى للشركات الفردية الى جانب عقد لقاءات ثنائية في فضاءات مفتوحة للعارضين واصحاب القرار في افريقيا والعالم. كما سيتم على هامش هذه الدورة تنظيم مجموعة من المنتديات وورشات العمل الدولية.وستكون المشاركة التونسية في المعرض من خلال جناحين متجاورين يتمثل الاول في قرية تديرها وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وستُخصص للنهوض بالقطاع لدى المشترين واصحاب القرار الافارقة، وسيحتضن هذا الفضاء شركات ناشئة تونسية وشركات صغرى سيتم اختيارها عن طريق الترشحات في حين سيتم تجهيز الجناح الثاني على شكل فضاء مفتوح يشرف عليه مركز النهوض بالصادرات بالتعاون مع ممثلية المركز بابيدجان.