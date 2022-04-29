تطور الناتج البنكي الصافي للبنك التونسي للتضامن الى أكثر من 56 مليون دينار في 2021

تطور الناتج البنكي الصافي للبنك التونسي للتضامن ليبلغ مع نهاية سنة 2022، ما يعادل 6ر56 مليون دينار مقابل 5ر46 مليون دينار، خلال سنة 2020.وتم خلال الجلسة العامة العادية المعقدة، اليوم الجمعة، بدار المؤسسة بالعاصمة، استعراض مختلف النتائج المالية المحققة من البنك ومن أهمها تحقيق نتيجة صافية إيجابية تقدر بـ 7 ملاين دينار سنة 2021 مقابل 5ر4 م د خلال سنة 2020وتبين المؤشرات ان البنك بلغ مستوى 100 مليون دينار للأموال الذاتية مع تطور حجم جاري القروض على الحرفاء بمبلغ 7ر1351 م د في العام الفارط مقابل 9ر1249 م د في عام 2020، وفق بلاغ للبنككما تميز نشاط البنك سنة 2021 بإسناد 15 ألف قرض بقيمة استثمارات جملية تناهز 201 مليون دينار وإسناد قروض في إطار برامج خصوصية لمساندة المشاريع المتضررة من جائحة كورونا بمبالغ قروض جملية تقدر بحوالي 35 مليون دينار.وبلغ تمويل برامج جمعيات القروض الصغيرة حجم 90 مليون دينار لفائدة 200 جمعية.والبنك التونسي للتضامن هو بنك إيداع تونسي، تأسس بموجب القرار الرئاسي المؤرخ في 21 ماي 1997، وهو تحت إشراف مشترك بين وزارة المالية والبنك المركزي التونسي، و يهدف إلى توفير التمويل وإنشاء مصادر دخل للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم الموارد اللازمة أو الضمانات الكافية لإنجاز المشاريع الصغيرة.