بلاغ مروري بمناسبة عيد الفطر المُبارك

* عدم الإفراط في السّرعة واحترام علامات المرور.* الإلتزام المطلق بقواعد الجولان.* التحلي برحابة الصّدر واحترام الأولويّة والالتزام بالسياقة المتزنة.* اتباع إشارات ونصائح الأعوان.* ضرورة وضع حزام الأمان داخل وخارج مواطن العمران.* عدم نقل ركاب على وسيلة غير معدة للغرض.هذا وقد تم وضع كل الإمكانيات البشرية والمادية لإرشاد ومساعدة مُستعملي الطريق، ويمكنهم عند الضرورة الاتصال على الأرقام التالية:71342787 أو 71343201.