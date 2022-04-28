وزارة التربية: استئناف الدروس في المؤسسات التربوية بعد عطلة العيد بداية من يوم 4 ماي المقبل


Publié le Jeudi 28 Avril 2022 - 21:09 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أعلنت وزارة التربية، الخميس، في بلاغ لها، أن الدروس ستستأنف في المؤسسات التربوية بعد عطلة العيد بداية من يوم 4 ماي المقبل
ولفتت الوزارة إلى أن عطلة عيد الفطر المبارك ستكون بداية من يوم الأحد غرة ماي وإلى غاية يوم الثلاثاء 3 ماي المقبل.


وكانت رئاسة الحكومة أعلنت أنه بمناسبة عيد الفطر المبارك ، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، بثلاثة أيام عطلة.







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