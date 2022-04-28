وزارة التربية: استئناف الدروس في المؤسسات التربوية بعد عطلة العيد بداية من يوم 4 ماي المقبل

أعلنت وزارة التربية، الخميس، في بلاغ لها، أن الدروس ستستأنف في المؤسسات التربوية بعد عطلة العيد بداية من يوم 4 ماي المقبل
ولفتت الوزارة إلى أن عطلة عيد الفطر المبارك ستكون بداية من يوم الأحد غرة ماي وإلى غاية يوم الثلاثاء 3 ماي المقبل.
وكانت رئاسة الحكومة أعلنت أنه بمناسبة عيد الفطر المبارك ، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، بثلاثة أيام عطلة.
ولفتت الوزارة إلى أن عطلة عيد الفطر المبارك ستكون بداية من يوم الأحد غرة ماي وإلى غاية يوم الثلاثاء 3 ماي المقبل.
وكانت رئاسة الحكومة أعلنت أنه بمناسبة عيد الفطر المبارك ، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، بثلاثة أيام عطلة.
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