جمعية مرحمة توفر 200 وجبة إفطار في اليوم وتوزع 2120 قفة رمضانية خلال شهر رمضان

وفرت جمعية مرحمة للمشاريع الاجتماعية والخيرية 200 وجبة إفطار في اليوم عبر مائدة إفطار قارة بمنطقة الملاسين ، كما وزعت 2120 قفة رمضانية خلال شهر رمضان الجاري، وفق ما كشف عنه، اليوم الأحد، المسؤول عن الاعلام بالجمعية نادرالعطاوي.وأوضح العطاوي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه للموسم 11 على التوالي تنظم جمعية مرحمة للمشاريع الاجتماعية والخيرية حملة رمضان تحت شعار "رمضان الخير يجمعنا" والتي تهدف الى مساعدة الفئات الهشة بالولايات التونسية المهمشة مثل حاجب العيون بولاية القيروان وجومين بولاية بنزرت ومكثر بولاية سليانة .وبين أنه تم أيضا خلال هذه الحملة توزيع 380 وصل شراء وعدد من الطرود الغذائية لعابري السبيل المتواجدين في عدة أماكن مثل المستشفيات ومحطات النقل وغيرها.