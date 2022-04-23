الرائد الرسمي: تحديد طاقة استيعاب المدارس الاعدادية النموذجية والمعاهد النموذجية للسنة الدراسية 2022-2023

ضبطت وزارة التربية طاقة الاستيعاب بالمدارس الاعدادية النموذجية وبالمعاهد النموذجية للسنة الدراسية 2022-2023 طبقا لقرارين أصدرهما وزير التربية يوم 19 افريل الجاري، حسب ما جاء في آخر عدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية نشر أمس الجمعةونص القرار المتعلق بتحديد طاقة استيعاب المدارس الاعدادية النموذجية على تخصيص 3400 من المقاعد للالتحاق بهذه المدارس فيما أقر القرار الثاني تحديد طاقة استيعاب الدخول الى المعاهد الثانوية النموذجية ب3100 مقعدوينقسم نظام التعليم النموذجي الى نظامين اثنين هما النظام بإقامة كاملة ويتركز بولايات تونس الكبرى(تونس وبن عروس ومنوبة واريانة) ويدرس في إقليم تونس الكبرى أكثر من 700 تلميذ في المعاهد النموذجية فيما تستقطب باقي الولايات اكثر من 2300 من المقاعد ضمن معاهدها النموذجية ولايتجاوز معدل تلاميذ المعاهد النموذجية في كل من ولايات المهدية وزغوان وقبلي 50 بالجهة الواحدة بينما يصل الى 400 بولاية صفاقس ويبلغ عدد تلاميذ المعاهد النموذجية بكل من ولايتي المنستير وسوسة 175 لكل منهماوبالنسبة للمدارس الاعدادية النموذجية تتركز النسبة الأكبر من طاقة الاستيعاب بدورها في إقليم تونس الكبرى حيث يبلغ عدد المقاعد أكثر من 800 بنظام نصف اقامة ولا يتجاوز معدل تلاميذ المدارس الاعدادية النموذجية بكل من ولايات تطاوين وقبلي وتوزر50 بالجهة الواحدة في حين يتخطى مائة بالمندوبيات الجهوية للتربية التابعة لولايات سيدي بوزيد وقفصة والقصرين وصفاقس وقابس