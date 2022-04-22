مدنين : أكثر من 1000 مشارك في رالي " تحدّي صحراء تونس " يستعدّون لانطلاقه رسميا بعد غد نحو تطاوين

يواصل المشاركون في النسخة الثانية من الرالي الدولي " تحدّي صحراء تونس" استعداداتهم التقنية قبل الانطلاق الرسمي للرالي من جزيرة جربة نحو تطاوين رمادة يوم السبت فيما ستسبق هذه الانطلاقة مرحلة جربة- جربة يوم الجمعة على مسافة 50 كلم لتحديد مواقيت وكيفية الانطلاق.وذكر غيرت ديسون منظم هذه التظاهرة العالمية الثانية بعد رالي باريس داكار أن ما تجده هذه التظاهرة من اهتمام ودعم وحفاوة استقبال مذهل في تونس رغم تجربته طيلـةـ 13 سنة في تنظيم الرالي، مثمّنا كل الجهود المبذولة لكل المتدخلين لتوفير افضل الظروف من اجل انجاح الرالي بعد ان حقّق نجاحه في السنة الماضية في جزيرة جربة.ويشارك في هذا الرالي حوالي الف مشارك من نحو 30 جنسية واكثر من 200 عربة بين سيارات وشاحنات وغيرها ما يجعل هذه التظاهرة مهمة في التسويق للسياحة التونسية ودعم هذه الوجهة واستعادة السوّاح وفق ما ذكرته هند الشاوش الممثلة الرسمية للرالي التي شدّدت على العمل على ان يعود الرالي في السنة المقبلة وبعدد مشاركين اكبر حسب قولها.ومن جهته اعتبر المندوب الجهوي للسياحة بولاية مدنين هشام المحواشي ان عودة هذا الرالي بحجم مشاركين اكبر هذه السنة مقارنة بنسخته الاولى في السنة الماضية رسالة مهمة في نجاح الجهة في احتضان مثل هذه الرياضات والرياضات الميكانيكية التي تمثل اثراء وتعزيزا للمنتوج السياحي وفرصة للتعريف بالامكانيات السياحية المتوفرة مضيفا السعي الى جعلها موعدا يتجدد سنويا وتظاهرة قارة ضمن البرنامج التنشيطي السياحي بالجهة.