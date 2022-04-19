مجهولون يقدمون على حرق الراية الوطنية بالمدرسة الابتدائية "الهدى" في مدينة القيروان


Publié le Mardi 19 Avril 2022 - 16:08 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تفاجأ الاطار التربوي بالمدرسة الابتدائية الهدى وسط مدينة القيروان صباح اليوم الثلاثاء بعملية حرق للراية الوطنية داخل ساحة المدرسة أقدم عليها مجهولون ليلة أمس.


وافاد المندوب الجهوي للتربية عادل الخالدي الذي انتقل إلى عين المكان في تصريح لــ (وات) بأن عملية تخريبية طالت المدرسة من قبل مجهولين أقدموا على حرق العلم الوطني وبعض اللوحات والمعلّقات التعليمية، مضيفا انه تمّ فتح تحقيق أمني في ملابسات هذه الحادثة لتحديد الجناة.
يذكر أن المدرسة تشكو من غياب حارس ليلي كما انها تعرّضت إلى الخلع وسرقة 8 حواسيب من قاعة الاعلامية في أوت 2021





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