مدينة العلوم بتونس تنظم يوم السبت المقبل سهرة علمية رمضانية (مسؤول)

. ..

. .

أفاد كاهية مدير الفضاءات العلمية بمدينة العلوم بتونس نوفل معاوية اليوم السبت أن الجمهور سيكون على موعد يوم السبت 16 أفريل الجاري مع سهرة علمية رمضانية تتضمن مداخلات وعروض فرجوية متنوعة ومشاهدة للقمرتنطلق من التاسعة ليلا الى حدود منتصف الليل.وأضاف نوفل معاوية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن السهرة تجمع بين الفرجة والإفادة حيث ستتمحور المداخلات العلمية حول الرحلات الفضائية المأهولة (يكون الإنسان محورها) كما سيتم التطرق الى الرحلات الاستكشافية والسياحية الى الفضاء التي أصبحت رائجة مؤخرا حسب قولهوستطرق المداخلات العلمية أيضا الى دور الثقافة في المحافظة على البيئة من التغيرات المناخية من أجل تحسيس أصحاب القرار وعموم المواطنين بمخاطر هذه التغيرات حسب تقديرهولفت معاوية الى أن طلبة المدرسة العليا للمواصلات بتونس سيتولون بالمناسبة تقديم مشروعهم "التعلم وتقنيات التخاطب والعمل الجماعي" حول أطفال القمر للتعريف بهذا المرض النادر والتحسيس بمرضى أطفال القمروسيتضمن البرنامج المقدم مراوحة بين فقرات موسيقية الى جانب عرض فرجوي علمي حول تجارب الورشات يوفر الفرجة والمعلومة العلمية الى جانب تنظيم مسابقة علمية لفائدة التلاميذ وستضع على ذمتهم عديد الجوائزوذكر المتحدث أن السهرة الرمضانية ستشهد أيضا فرصة مشاهدة القمر حيث ستضع مدينة العلوم وفق كاهية مدير الفضاءاتالعلمية 6 تليسكوبات على ذمة الجمهور لمشاهدة القمر.