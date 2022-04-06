أريانة: أساتذة التعليم الابتدائي المتعاقدون في اعتصام مفتوح بمقر مندوبية التربية الى حين خلاص أجورهم

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ينفذ أساتذة التعليم الابتدائي المتعاقدون بولاية أريانة منذ أمس الثلاثاء اعتصاما مفتوحا بمقر المندوبية الجهوية للتربية بالجهة، احتجاجا "على عدم صرف مستحقاتهم المالية المتخلدة بذمة وزارة التربية منذ شهر سبتمبر 2021" حسب قولهم.وأوضح إيهاب حيدوري (ممثل عن المعتصمين وأستاذ تعليم ابتدائي بحي التضامن) في تصريح لـ"وات" أن أساتذة التعليم الابتدائي المتعاقدين قرروا الاعتصام منذ يوم الثلاثاء بعد قرارهم مقاطعة التدريس منذ 30 مارس المنقضي احتجاجا على "سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها سلطة الاشراف بخصوص صرف مستحقاتهم المالية" وفق تعبيره.وأضاف حيدوري أنه تم عقد اجتماع مع كاتب عام المندوبية الجهوية للتربية دون أن يقع تحديد موعد لصرف مستحقاتهم، مشيرا إلى أنهم يطالبون بالالتزام بسقف زمني محدد، سيستمر في غيابه اعتصامهم.من جهتها أكدت أمل خلفاوي (معلمة) في تصريح ل"وات" أنه "تم الاتفاق مع سلطة الاشراف بتاريخ 22 فيفري المنقضي عقب تحرك وطني خاضه المعلمون، على خلاص أجورهم خلال منتصف شهر مارس على أقصى تقدير دون أن توفي وزارة التربية بتعهداتها، كما تم قبلها وعدهم بخلاص أجورهم خلال شهر جانفي المنقضي دون أن يتحقق ذلك" حسب تعبيرها.ولفت المعتصمون إلى أنهم يمرون بأوضاع جد صعبة نتيجة عجزهم عن الإيفاء بمتطلباتهم اليومية وخلاص معاليم الكراء والتنقل، علما وأنهم ينحدرون من ولايات داخلية، ولا يتحصلون على أجر كامل (750 دينارا خاما) وهو ما يعادل تقريبا نصف أجر معلم منتدب.ويبلغ عدد المعلمين المتعاقدين بولاية أريانة 170 متعاقدا من جملة حوالي 2300 معلم تم انتدابهم بهذه الصيغة وهم من خريجي مدارس التربية والتعليم دفعة 2021.