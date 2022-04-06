وزارتا  الفلاحة والتجارة  تقرران الترفيع في  أسعار الحبوب المحلية لصابة 2022

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قررت وزارتا الفلاحة والتجارة ، الترفيع في أسعار الحبوب المحلية لصابة 2022، إذ سيتم الترفيع في السعر الجملي للقمح الصلب ليصبح بــ130 دينار للقنطار ( السعر السابق 100د/ق ) والقمح اللين بــ100 دينار للقنطار (السعر السابق 80د/ق) والشعير والتريتيكال بــ80 دينار للقنطار( السعر السابق 69د/ق)وأوضحت الوزارتان في بلاغ مشترك اليوم الاربعاء ، أن هذا القرار من شأنه ضمان الزيادة في إنتاج الزراعات الكبرى وتجميع أكثر ما يمكن من الحبوب للتقليص من الموارد المخصصة للتوريد وتعزيز الأمن الغذائي .ولتحسين إنتاجية موسم الزراعات الكبرى 2022/2021 وتوفير أحسن الظروف للحصاد والتجميع ، سيستكمل القسط الأخير من الأمونيتر للزراعات التي مازالت في طور النمو ولم تبلغ مرحلة التسبيل ، علاوة عن متابعة الحالة الصحية للزراعات والتدخل عند ظهور الأمراض الفطريةوللتقليص في نسبة ضياع المحصول على جميع المراحل من الحصاد والنقل والتجميع ، حرصت وزارة الفلاحة على تعديل أكثر ما يمكن من آلات الحصاد والحد من الحرائق عبر حرث حواشي الضيعات والمسالك المتاخمة للزراعات، بالإضافة إلى الإسراع بنقل المحصول وخزنه في أحسن الظروفكما ستعمل كل الوزارات والأطراف المعنية على وضع خطة متكاملة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الحبوب الصلبة بداية من الموسم القادموجدير بالتذكير أن الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت يوم 24 فيفري 2022، تسببت في ارتفاع أسعار الحبوب عالميا، ومسّ الارتفاع دولا منتجة للقمح مما يثير مخاوف بتداعيات كبيرة على الدول المستوردة، خاصة العربية التي تعتمد بعضها على القمح الروسي والأوكراني ومن بينها تونس .