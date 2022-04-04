إحباط عمليتي اجتياز للحدود البرية والبحرية خلسة والقبض على 23 مهاجرا أجنبيا (الناطق باسم الحرس)

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أحبطت وحدات الحرس الوطني بتالة وسوسة، ليلة البارحة وأمس الأحد، عمليتي اجتياز للحدود البرية والبحرية خلسة وألقت القبض على 23 مهاجرا أجنبيا، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم الحرس اليوم الإثنين على صفحته على موقع "فيسبوك".وفي هذا الشأن، أفاد ذات المصدر بأن دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس بتالة ألقت القبض، ليلة البارحة، على ثلاثة أشخاص يحملون جنسيات دول إفريقية مختلفة (جنوب الصحراء) "بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود التونسية الجزائرية خلسة".وأضاف أن دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة تمكنت، أمس في عملية استباقية، من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، مؤكدا أنها ألقت القبض على عشرين شخصا من جنسيات دول إفريقية مختلفة (جنوب الصحراء) وحجزت مبلغا ماليا من العملة التونسية.