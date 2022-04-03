مبالغ نقدية وعمرة للربح بمناسبة شهر رمضان مع Ooredoo


Publié le Dimanche 03 Avril 2022 - 14:44قراءة: 0 د, 38 ث
      
بلاغ صحفي - وفية لعادتها، تحتفل Ooredoo بشهر رمضان مع مشتركيها من خلال تقديم العديد من الهدايا لهم بقيمة إجمالية تصل إلى 67000 دينار.

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وإثباتا لكرمها المعهود، تقدم Ooredoo لمشتركيها عدة جوائز: 1000 دينار نقدا كل يوم، وأربع عمرات وجائزة كبرى تبلغ قيمتها 25000 دينار نقدا في نهاية اللعبة.
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للفوز بإحدى هذه الهدايا، كل ما عليك هو شحن 3 دنانير أو أكثر خلال شهر رمضان وحتى 28 أفريل.

كلّما شحنت هاتفك أكثر، كلّما زادت حظوظك في الفوز. عند القيام بعملية الشحن باستخدام تطبيقة MyOoredoo أو موقع Eddenya Live، تزيد حظوظ فوز المشترك 10 مرّات.

إضافة لعمليات الشحن بمبلغ 3 دنانير أو أكثر، يمكن للحرفاء الراغبين في المشاركة في اللعبة تعمير القصاصة المخصصة لذلك والمتوفرة مجانا في كلّ متاجر Ooredoo.

سيتم الإعلان عن الفائزين عن طريق السحب كل يوم جمعة.


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