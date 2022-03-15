سوسة: نحو إحداث نقاط قارة للبيع من المنتج إلى المستهلك بكامل الولاية خلال شهر رمضان


Publié le Mardi 15 Mars 2022 - 18:27قراءة: 0 د, 31 ث
      
مثّل النظر في الاستعدادات الجهوية لاستقبال شهر رمضان المبارك، محور جلسة العمل التي انعقدت، امس الاثنين، بمقر ولاية سوسة، بإشراف والية الجهة، رجاء الطرابلسي.
وتمحور النقاش، خلال هذه الجلسة بالخصوص، حول إمكانية احداث نقاط قارة للبيع من المنتج إلى المستهلك بكامل الولاية، تستجيب للشروط المثلى من حيث القرب وسهولة التنقل منها وإليها.
...

وتم التأكيد، على ضرورة أن يوفر هذا الفضاء مختلف المنتوجات الفلاحية والمواد الاستهلاكية الأساسية، ولاسيما الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر المبارك، وذلك بأسعار مناسبة تراعي المقدرة الشرائية للمواطن.
وتم التأكيد، أيضا، خلال جلسة العمل، على أهمية تكثيف المراقبة الاقتصادية والصحية قصد الضرب على أيادي المحتكرين والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 242788



  3.82% (393557 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الثلاثاء 15 مارس 2022 | 12 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:55 18:28 15:51 12:35 06:31 05:04
Babnet
16°
Babnet19°Babnet% 72:الرطــوبة
تونــسBabnet14°
6.17 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1419°-1319°-1416°-1415°-12
  • Avoirs en devises
    23315,0

  • (15 mars)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,24968 DT        1$ =2,97226 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 mars)   944,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   