صندوق الضمان الاجتماعي يدعوالمؤسّسات والعاملين لحسابهم الخاصّ الى الاتصال بمكاتبه في أجل أقصاه 27 جويلية القادم للانتفاع بطرح كلّي أو جزئي لخطايا التأخير

. ..

. .

دعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اليوم الاثنين المدينين من المؤسّسات والعاملين لحسابهم الخاصّ في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي الى الإتصال بمكاتبه الجهوية والمحليّة، في أجل أقصاه 27 جويلية 2022 قصد خلاص أصل الدّين والمصاريف المتخلّدة بذمّتهم بعنوان اشتراكات أنظمة الضّمان الاجتماعي ونظام التّعويض عن الأضرار النّاتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنيّةولفت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بلاغ له الى أن خلاص هذه المبالغ الرّاجعة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثيّة الثّالثةلسنة 2021 سيتم إمّا دُفعة واحدة أو على أقساط شهريّة وفق روزنامة دفع تُبرم في الغرض وذلك للانتفاع بطرح كلّي أو جزئي لخطايا التأخيروذكر الصندوق أنه سيتم بالنسبة للمؤسسات طرح مبالغ خطايا التأخير كليا وآليا شرط خلاص كامل أصل الدّين ومصاريف التتّبع دفعة واحدة، أو على أقساط شهريّة على مدّة أقصاها 3 سنوات وسيطرح جُزئيا و آليا بنسبة 50 بالمائة من مبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كـامل أصـل الدين و مصاريف التتّبع بأقساط شهريّة على مدّة أقصاها 5 سنواتأما بالنّسبة للعاملين لحسابهم الخاص، فسيتم طرح كلّي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدّين ومصاريف التتّبع بأقساط شهريّة على مدّة أقصاها 5 سنوات.