صندوق الضمان الاجتماعي يدعوالمؤسّسات والعاملين لحسابهم الخاصّ الى الاتصال بمكاتبه في أجل أقصاه 27 جويلية القادم للانتفاع بطرح كلّي أو جزئي لخطايا التأخير


Publié le Lundi 14 Mars 2022 - 12:56 قراءة: 0 د, 53 ث
      
دعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اليوم الاثنين المدينين من المؤسّسات والعاملين لحسابهم الخاصّ في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي الى الإتصال بمكاتبه الجهوية والمحليّة، في أجل أقصاه 27 جويلية 2022 قصد خلاص أصل الدّين والمصاريف المتخلّدة بذمّتهم بعنوان اشتراكات أنظمة الضّمان الاجتماعي ونظام التّعويض عن الأضرار النّاتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنيّة

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ولفت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بلاغ له الى أن خلاص هذه المبالغ الرّاجعة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثيّة الثّالثة
لسنة 2021 سيتم إمّا دُفعة واحدة أو على أقساط شهريّة وفق روزنامة دفع تُبرم في الغرض وذلك للانتفاع بطرح كلّي أو جزئي لخطايا التأخير

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وذكر الصندوق أنه سيتم بالنسبة للمؤسسات طرح مبالغ خطايا التأخير كليا وآليا شرط خلاص كامل أصل الدّين ومصاريف التتّبع دفعة واحدة، أو على أقساط شهريّة على مدّة أقصاها 3 سنوات وسيطرح جُزئيا و آليا بنسبة 50 بالمائة من مبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كـامل أصـل الدين و مصاريف التتّبع بأقساط شهريّة على مدّة أقصاها 5 سنوات

أما بالنّسبة للعاملين لحسابهم الخاص، فسيتم طرح كلّي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدّين ومصاريف التتّبع بأقساط شهريّة على مدّة أقصاها 5 سنوات.

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