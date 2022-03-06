بن عروس : حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية المحتكرة خلال الفترة الاخيرة

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في إطار المراقبة الاقتصادية و مجابهة الاحتكار وغلاء الاسعار نفذت وحدات الحرس الوطني بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للتجارة ببن عروس خلال الفترة الأخيرة جملة من العمليات من ذلك تمكن هذه الوحدات من ضبط شاحنة محملة ب 3،5 طن من السكر المدعم خارج مسالك التوزيع متوغله باحد المسالك الجبلية ببرج السدرية ، كما قامت ذات الوحدات في اتخاذ الإجراءات القانونية مع احد المحتكرين بالجهة والذي عمد الى اقتناء قسط كبير من مادة الاسمنت.ومن جهة اخرى وفي إطار مكافحة ظاهرة الاحتكار والمضاربة ومراقبة مسالك التوزيع وعلى إثر ورود معلومات على الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببن عروس مفادها وجود مخزن تبريد بجهة مرناق ببن عروس يستغل في تخزين الغلال دون اتباع الإجراءات القانونية، تم حجز حوالي 465 طنا من التفاح و228 طنا من التمور و25 طنا من القوارص و 60 طنا من اللوز.وقدرت القيمة المالية للمحجوز بحوالي 08 ملايين و100 ألف دينارا، وقد تعهدت فرقة الأبحاث الإقتصادية بوزارة التجارة باستكمال الإجراءات القانونية من أجل عدم الاستظهار بالفواتير والعقود إضافة إلى حجز سيارة كانت داخل المخزن مفتش عنها لفائدة إدارة شرطة المرور.وبجهة مرناق ايضا تمكنت الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة للأبحاث الإقتصاديّة والماليّة بإدارة الشرطة العدليّة بمشاركة وحدات تابعة لوزارة التجارة وتنمية الصّادرات من الكشف عن مخزن تبريد عشوائي يستغله صاحبه في تخزين الموز دون إتباع الإجراءات القانونية ولغاية المضاربة به خلال شهر رمضان.وتم حجز ما يقارب 425 طنا من الموز بقيمة مالية قدّرت بحوالي مليونين و 124 الف دينار .