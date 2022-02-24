المنستير: افتتاح الدورة الأولى لمهرجان الرقمية لجامعة المنستير

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عاشت كلية الطب بالمنستير، اليوم الخميس، على وقع افتتاح الدورة الأولى لمهرجان الرقمية لجامعة المنستير التي تنظمها جامعة المنستير بالشراكة مع جمعياتها العلمية والثقافية تحت عنوان "من أجل عالم منفتح ومترابط"، وتتواصل إلى غاية 26 فيفري الجاري.ويشمل المهرجان 4 فقرات وهي المعرض، ومسابقة في البرمجية، ومسابقة في التصوير الشمسي، والأيام العلمية التي انطلقت اليوم وتشمل تقديم مداخلات حول 5 محاور وهي الصناعة 4.0، والتعليم عن بعد، والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والتقنيات الالكترونية الدقيقة والأنظمة الرقمية المدمجة، وانترنات الأشياء، وفق ما أفاد به رئيس جامعة المنستير، الهادي بلحاج صالح، في تصريح لـ"وات".وأوضح بلحاج صالح أنّ جامعة المنستير بصدد تكوين طلبتها وإعدادهم لمواكبة التحوّل الرقمي والتفاعل معه والمساهمة فيه بالتجديد من أجل تحقيق النمو لما لذلك من تأثير على كلّ المهن التي تغيّرت بصفة متسارعة، معتبرا أن فإنّ مسؤولية الجامعة مضاعفة في تكوين أجيال المرحلة المقبلة لاستثمار الفرص التي يطرحها التحوّل الرقمي.وأكّد الأستاذ في علوم الفيروسات بكلية الصيدلة ورئيس جامعة تونس الافتراضية سابقا، محجوب العوني، لـ"وات" أنّ عدّة إجراءات لابّد أن تصاحب التحوّل الرقمي وتشمل البنية التحتية، وامتلاك التكنولوجيا الجديدة، واكتساب مهارات إضافية تصاحب التكوين التقليدي لتسمح للإنسان بالتأقلم.وأشار إلى أنّ تونس انطلقت مع إحداث جامعة تونس الافتراضية سنة 2002 في التدريس عن بعد، وتكوين المكوّنين في هذا المجال، كما لعبت هذه الجامعة دورا هامّا في التواصل البيداغوجي في فترة صعبة أغلقت خلالها العديد من الدول مؤسساتها، غير أنّ تونس وبفضل هذه الجامعة كوّنت في ظرف ثلاثة أشهر قرابة 3 آلاف و600 مكوّن للتدريس عن بعد.يشار إلى المعتمد الأوّل المكلف بتسيير شؤون ولاية المنستير، طارق البكوش، قد عاين "معرض الرقميات" الذي افتتح اليوم بكلية الطب بالمنستير ويتواصل إلى غاية 26 فيفري الجاري.