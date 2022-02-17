البطولة العربية للرقبي السباعي - منتخبا الجزائر للرجال والسيدات يصلان تونس يوم الثلاثاء المقبل

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يتحول وفد المنتخب الجزائري للرقبي السباعي للرجال والسيدات يوم الثلاثاء المقبل إلى تونس, للمشاركة في النسخة السابعة للبطولة العربية-2022 المقررة يومي 25 و 26 فيفري الجاري بملعب "الشاذلي زويتن" .وستتجمع العناصر الوطنية الجزائرية بداية من يوم الاثنين القادم بالجزائر العاصمة, حيث ستجري حصة تدريبية واحدة, قبل أن تسافر إلى تونس العاصمة, بوفد يضم 24 لاعبا ولاعبة , فق ما اوردته وكالة "وأج" .وستجري العناصر الوطنية الجزائرية تربصا إعداديا بنابل قُبيل انطلاق البطولة العربية, تحت إشراف الطاقم الفني المتكون من المدربين محمد عيساوي (رجال) و شريف زرماني (سيدات).وسيشارك المنتخب الجزائري للرجال للمرة الثانية في هذا الموعد العربي, حيث سبق له الحضور خلال البطولة الخامسة في 2019 بالأردن, حينما احتل المركز الرابع من أصل ستة (6) منتخبات.ومن جهة اخرى يقيم المنتخب السوري للرقبي السباعي للرجال بتونس حيث يجري تربصا تحضيريا للبطولة المقررة ليومي 25 و26 فيفري الجاري.