توزر: وقفة احتجاجية للنقابة الأساسية لإقليم الحرس الوطني على خلفية تأخر صرف منحتي الساعات الإضافية والالزام

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نفّذت النقابة الأساسية لإقليم الحرس الوطني بتوزر، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية في مقر الإقليم بمشاركة عدد من منتسبي هذا السلك على خلفية التأخر في صرف منحتي الساعات الإضافية والالزام، وفق كاتب عام النقابة الأساسية أحمد الغزال.وأضاف المصدر النقابي، في توضيح لـ"وات"، بأن سلط الاشراف توخت أساليب المماطلة والتسويف في صرف هذه المستحقات المالية وذلك لعدة أشهر متتالية مع دعوة السلط المعنية الى تقديم التوضيحات اللازمة حول صرف المنح من عدمها.وأكد أنه في ظل الظرف الاقتصادي والاجتماعي الراهن فإن منتسبي السلك تنتابهم الهواجس في جدية الجهات المعنية في تمتيعهم بهذه المستحقات أمام التزاماتهم الاسرية والاجتماعية.