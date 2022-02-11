الكاف: تقدم مشروع تزويد ولاية الكاف بالغاز الطبيعي

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يتقدم مشروع إيصال الغاز الطبيعي في ولاية الكاف بوتيرة ملحوظة منذ إعطاء إشارة انجاز أشغاله خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث بلغت نسبة تقدم الاشغال فيه 15 بالمائة بالنسبة إلى الجزء الاول الذي يهم مدينتي الدهماني والقصور، وفق ما أفاد به رئيس المشروع رياض هلال، عشية أمس الخميس، خلال جلسة العمل التي انعقدت بمقر الولايةوبين هلال في هذا السياق أنه تم فض جل الإشكاليات العقارية التي ستعترض عملية الانجاز من المكان الذي سيمر منه الأنبوب بالنسبة إلى الجزء المتصل بتزويد كل من الدهماني والقصور مع تعهد بلديتي المدينتين بإيجاد قطع ارض لتركيز محطات الضخ، متوقعا أن تنطلق في القريب أشغال مد أنبوب الغاز الذي سيزود المدينتينوبالنسبة لمدينة الكاف، فقد أكد مدير المشروع أن الدراسات تقدمت شوطا كبيرا ومن المنتظر أن تنطلق الاشغال الفعلية قريبا بعد فض كل الإشكاليات العقارية التي تهم سواء مد أنبوب الغاز الطبيعي أو تركيز محطات الضخ سيما وأن بلدية الكاف عبرت، حسب قوله، عن استعدادها لتوفير قطع الارض اللازمة لهذا الغرضيذكر أنه تم أيضا خلال نهاية السنة الماضية تزويد كل من الحريصة وتاجروين بالغاز الطبيعي وذلك بعد تزويد مدينة ساقية سيدي يوسف انطلاقا من الجزائر منذ أكثر من سنتين.