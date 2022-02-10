صفاقس: وقفة احتجاجية لخريجي علوم التربية دفعة 2021 على خلفية عدم خلاص أجورهم  للشهر السادس على التوالي

Publié le Jeudi 10 Février 2022 - 15:01 قراءة: 1 د, 9 ث
      
نفذ عدد من خريجي شعبة علوم التربية دفعة 2021، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية امام مقر المندوبية الجهوية للتربية صفاقس1 على خلفية عدم خلاص أجورهم من قبل وزارة التربية للشهر السادس على التوالي وضبابية صيغة انتدابهم بالنسبة للسنة القادمة.
وأوضح منسق الدفعة 2021 لخريجي التربية والتعليم لسنة، وسام الميساوي، في تصريح لـ"وات" انه تم انتداب هذه الدفعة الثالثة من خريجي شعبة علوم التربية برتبة متعاقدين وهو ما يعدّ، حسب رأيه، تحيلا من قبل سلطة الاشراف على الفصل 22 من القانون الاساسي للتعليم الاساسي الذي ينصّ على الانتداب الآلي والمباشر لخريجي الاجازة التطبيقية من معهد علوم التربية فور تخرجهم برتبة اساتذة تعليم ابتدائي.
...

وأكد انه لا يمكن القبول بغموض وضبابية انتدابهم أكثر من سنة، سيما وانه لم يتم سداد مستحقاتهم المادية من قبل وزارة التربية منذ شهر سبتمبر المنقضي.
من جهته، اعرب كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الاساسي بصفاقس، عبد الكريم السويسي، عن استيائه مما اعتبره "سياسة التهميش واللامبالاة التي تنتهجها سلطة الاشراف مع خريجي المعهد المختص في علوم التربية الذين يعتبرون الأمل الوحيد للنهوض بقطاع التعليم والخطوة الاولى والثابتة في اتجاه إصلاح تربوي جذري"، وفق تعبيره.
ودعا، في تصريح لـ"وات"، سلطة الاشراف الى ايلاء اهمية قصوى لمنظوريهم الذين يعدون "أمل تونس"، والالتزام بالفصل 22 من القانون الاساسي للتعليم الاساسي الذي ينصّ على الانتداب المباشر لخريجي المعهد المختص في علوم التربية بصفة اساتذة مدارس ابتدائية وليس بصفة متعاقدين، وصرف اجورهم الذين لم يتقاضونها منذ مباشرتهم العمل يوم 15 سبتمبر 2021.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 240871



  1.66% (165831 participants des 18+)

En continu

Toutes les news

الجمعة 11 فيفري 2022 | 10 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:25 17:57 15:31 12:40 07:12 05:45
Babnet
Babnet18° Babnet % 93 :الرطــوبة
تونــس Babnet
0 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-617°-916°-819°-916°-10
  • Avoirs en devises
    23657,4

  • (10 fev)
  • Jours d'importation
    132
  •              1 € = 3,27813 DT        1$ =2,87041 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 fev)   1044,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   