تنظيم أيام كيبيك للنسيج بتونس من 21 إلى 25 فيفري 2022 لتوظيف كفاءات تونسية في مجال النسيج

تنظم الوكالة التونسية للتعاون الفني بالتعاون مع وزارة الهجرة بحكومة الكيبيك (كندا)، من 21 إلى 25 فيفري 2022، أيام كيبيك للنسيج بتونس، لتوظيف كفاءات تونسية في مجال النسيج.



ولفتت، في بلاغ لها، أنه يتعين على الراغبين في المشاركة في هذه الايام التي تنتظم بالتعاون مع شركة التنمية الاقتصادية بدروموندفيل، تقديم ترشحاتهم في اجل لايتجاوز 27 ديسمبر 2021 مشيرة الى ان الانتدابات تهم مختصين في قص الاقمشة وعملة في قطاع النسيج ومختصين في الميكانيكا الصناعية في صناعة النسيج ومشغلي آلات الخياطة الصناعية وصانعي نماذج المنتجات النسيجية ومشغلي الالات في صناعة النسيج ومختصين في التغليف وتبطين الاثاث.



ودعت الوكالة المترشحين الذين يستجيبون للشروط لإعداد سيرة ذاتية وارسالها عبر البريد الالكتروني التالي offres.canada@atct.tn



وستتم دعوة المقبولين من07 إلى 11 فيفري 2022 وستحدد مواعيد المقابلات من 21 إلى 25 فيفري من نفس السنة.



