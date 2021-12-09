"توب نات" وجمعية "تونيزيا ستارت آب" توقعان اتفاقية لدعم المؤسسات الناشئة تقنيا وماديا

من مبعوثة وات - غادة السبوعي - وقع مزود خدمات الأنترنات " توب نات" و جمعية " تونيزيا ستارت آب"، أمس الاربعاء، اتفاقية لمساعدة المؤسسات الناشئة على إطلاق انشطتها وتطويرها والإستفادة من حزمة خدمات تقنية ودعم مالي.

وتهدف الاتفاقية ، التي تم توقعيها في اطار ايام تونس الرقمية التي تنتظم بجناح تونس بالمعرض الدولي " اكسبو دبي 2020"، الي تمكين المؤسسات الناشئة من جميع خدمات "توب نات "على غرار الربط عبر الالياف البصرية وكذلك عروض السلامة المعلوماتية.

وتوفر الإتفاقية للمؤسسات الناشئة فرصة للاستفادة من الحوسبة السحابية التي ستمكنها اطلاق خدماتها من خلال الاعتماد على حاسوب افتراضي في انتظار الحصول على مركز البيانات الخاص بها .



ورفعت تونس عدد المؤسسات الناشئة لديها ، بحلول نوفمبر 2021 ، الى 607 مؤسسة منذ بداية مسار منح علامة المؤسسة الناشئة في افريل 2019 وقد حصلت 23 مؤسسة على هذه العلامة بعنوان دورة اكتوبر 2021.



وقالت المديرة العامة لشركة "توب نات"ريم عكرمي بن ضياف :"تتيح الاتفاقية للمؤسسات الناشئة تطويع عرضها وفق حاجتها و شكلها وانشطتها ويمكن للمؤسسة الناشئة اطلاق نشاطها "بصفر مصاريف".



وأضافت ان المؤسسات الناشئة يمكنها الاستفادة من عروض الخدمات المجانية التي تتيحها " توب نات" خلال 3 اشهر الاولي علما وان اول 20 مؤسسة ناشئة تحصل على خدمات الشركة ستحصل مجانا على خدمات الحوسبة السحابية لمدة عام كامل.

ولاحظت ان شركة توب نات تعمل على مساندة ودعم المؤسسات الناشئة في مجال الحوسبة السحابية من خلال ضمان دعم مالي يمكن ان يصل الى 20 الف دينار علما وان الاتفاق يندرج في اطار المخطط الاستراتيجي للشركة وخاصة في جانبه المتصل بدعم وتثمين التجديد القائم على التعاون مع المؤسسات الناشئة.

واضافت المسؤولة قائلة:" نحن جاهزون لتشجيع ودعم كل المؤسسات الناشئة القادرة على تقديم القيمة المضافة لشركة "توب نات" او لحرفائها وللشركة في حد ذاتها".

وتسعى شركة "توب نات" الى مساعدة المؤسسات الناشئة على التطور وخلق القيمة المضافة والتركيز على الاعمال من خلال توفير حزمة من الخدمات وفق بن ضياف.

وتنتظم أيام تونس الرقمية، من 7 الى 9 ديسمبر 2021، بجناح تونس بمعرض إكسبو دبي 2020 بهدف التعريف بالكفاءات التونسية العاملة في مجال التجديد والتطوير الرقمي.

وتشارك في هذه الأيام ، التي تشرف عليها وزارة تكنولوجيات الإتصال، بعثة مشكلة من 11 مؤسسة ناشئة و 5 محاضن مؤسسات الى جانب 5 طلبة و 5 باحثين وشركتين من بين الشركات الصغرى والمتوسطة.









