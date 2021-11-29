البنك الافريقي للتنمية يعلن عن تأجيل المنتدى الافريقي للاستثمار الى اجل غير مسمى

اعلن البنك الافريقي للتنمية عن تاجيل المنتدى الافريقي للاستثمار الذي كان من المنتظر تنظيمه بابيدجان من 1 الى 3 ديسمبر 2021 الى اجل غير مسمى بفعل مخاوف من انتشار سلالة أميكرون المتصلة بفيروس كوفيد -19.



واكد البنك في ، بلاغ نشره الاثنين، ان المفاوضات بين الحكومة الايفوارية ومجلس ادارة مجموعة البنك الافريقي للتنمية توصلت الى اتفاق بتاجيل هذا المنتدى.



وقال رئيس البنك الافريقي للتنمية اكينومي اديسينا " ان منتدى افريقيا للاستثمار اول سوق استثمارية في افريقيا وتخصص عدة مليارات من الدولارات للمشاريع لكن للاسف مع ارتفاع القيود على السفر عالميا بفعل سلالة متحور اميكرون والمخاوف الصحيةة بات من الضروري تاجيل التظاهرة ".



وتحصل صندوق دعم المؤسسات الناشئة ، في 11 نوفمبر 2019 على مبلغ 20 مليون أورو اي ما يقارب 65 مليون دينار من البنك الافريقي للتنمية.



ومنحت هذه التمويلات للصندوق الذي أحدث سنة 2018 ، في اطار تطوير قطاع المؤسسات الناشئة في تونس ، على هامش منتدى الاستثمار الافريقي المنعقد بمدينة جوهانسبورغ (جنوب افريقيا ) من 11 إلى 13 نوفمبر 2019 .



وشاركت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي التي قامت بتمثيل تونس للمرة الثانية في المنتدى الافريقي للاستثمارسنة 2019 عبر شراكة مع البنك الافريقي للتنمية ومكتب الخبرة الأنقليزي "اسكبكتايشن ستايت "مما مكن من عرض مشاريع جاهزة للتمويل.



