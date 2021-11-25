العاب القوى -الدوري الماسي ينطلق من الدوحة وعودة الصين للجدول في 2022

‭ ‬أعلن الدوري الماسي لألعاب القوى عن جدول مؤقت لموسم 2022 اليوم الخميس يبدأ من الدوحة في ماي وينتهي في سبتمبر وستعود المنافسات إلى الصين لأول مرة منذ بداية جائحة كوفيد-19.

وينطلق الدوري الماسي من قطر يوم 13 ماي ويختتم في زوريخ يومي السابع والثامن من سبتمبر بينما تستضيف الصين المنافسات مرتين في جويلية واوت.

وألغيت المنافسات في لقاءين بالصين هذا العام بسبب قيود السفر الصارمة وسط الوباء.

وتستضيف الرباط بالمغرب لقاء يوم الخامس من جوان.

وقال منظمون في بيان "سيتنافس الرياضيون على نقاط في 13 لقاء من ماي وحتى سبتمبر ويتأهل الأكثر نجاحا إلى نهائي الموسم لمدة يومين في زوريخ من أجل فرصة للتتويج.

"يبقى الجدول معرضا لتغييرات وفقا لوضع الصحة العالمي في 2022 ويواصل المنظمون إعطاء الأولوية لسلامة الرياضيين والجماهير عند إدارة منافسات عالية الجودة".



وفيما يلي جدول الدوري الماسي 2022:

الدوحة - 13 ماي

برمنغهام/لندن - 21 ماي

يوجين - 28 ماي

الرباط - 5 جوان

روما - 9 جوان

أوسلو - 16 جوان

باريس - 18 جوان

ستوكهولم - 30 جوان

شنغهاي - 30 جويلية

الصين (الثاني) – 6 اوت

موناكو – 10 اوت

لوزان – 26 اوت

بروكسل – 2 سبتمبر

زوريخ – 7 و8 سبتمبر





