وزير الشؤون الدينية في جربة: "الخطاب الديني يوازن بين ممارسة الحق في حرية التعبير واحترام ضوابطها"

مثلت "حرية التعبير ودور الإطارات الدينية في مناهضة خطاب التحريض على العنف والكراهية"، موضوع ورشة تدريبية إقليمية تلتئم بجزيرة جربة، في إطار تنفيذ برنامج شراكة بين الوزارة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، "لتفعيل دور الإطارات الدينية في نشر مبادئ التسامح وحق الاختلاف ومناهضة العنف وتعزيز ممارسة حرية التعبير بكل مسؤولية وتعزيز خطاب يوازن بين ممارسة الحق في حرية التعبير واحترام ضوابطها".



وقد أبرز وزير الشؤون الدينية، ابراهيم الشائبي، لدى افتتاحه اليوم الإثنين بجربة، فعاليات هذه الندوة التي ستتواصل حتى يوم الاربعاء، "دور الاطارات الدينية والمسجدية في درء خطابات العنف والكراهية ومناهضة الخطاب المتشنج الذي يخلق الفتن، أسوة بالدين الإسلامي الحنيف الذي هو أول من ضمن الحرية ووضع ضوابطها ومحاذيرها، فهو دين طافح بحرية التعبير".



واعتبر أن الندوة هامة لتكوين الإطارات الدينية وإرساء خطاب مسجدي "يجمّع ويوحّد الكلمة ويفصل بين الحرية، كمبدا أساسي قائم وبين التطاول والشتم وخطاب الكراهية وهتك الاعراض باسم حرية التعبير التي تبقى مقدسة ولكن ليس على مصراعيها، فالإنسان له الحق في التعبير ولكن وفق ضوابط، حتى لا تتحول إلى خطاب كراهية وفتنة"، فلا حديث عن تعبير حر قبل تفكير حر وحسن تدبير قائل "أنت حر ما لم تضر".



وقد استند الوزير في كلمته إلى شهادات وأمثلة تؤكد على أن الحرية في الإسلام مبدأ أساسي وجب الإستفادة منها، مبرزا دور الاطارات المسجدية ومسؤوليتهم المضاعفة تجاه هذا الوطن.



وتتضمن هذه الندوة جانبا نظريا سيتناول على امتداد 3 أيام، حرية التعبير من جانب ديني وحقوقي وإعلامي، إلى جانب جزء تطبيقي سيدرس فيه المشاركون، من مدنين وقابس وتطاوين وقبلي، ضمن ورشات تطبيقية، مسائل مختلفة تهم مناهضة التحريض على الكراهية واليات التصدي لخطاب التحريض على العنف وواجب ومسؤولية الإمام الخطيب في الناي عن هذا الخطاب والمقاربة الحقوقية في الخطاب الديني ضمانة للتوقي من مثل هذا الخطاب والاعداد لخطاب ديني مبني على حقوق الانسان.



كما ستعمل هذه الورشة التدريبية على طرح واجب ومسؤولية الإمام الخطيب في النأي عن خطاب التحريض على العنف والكراهية في الفضاء الديني ودوره في التوقي والتصدي لهذا الخطاب ونشر خطاب بديل يقوم على قيم المساواة والتسامح والتعايش وقبول الاخر وفق اليات ووسائل سيم العمل على الخروج بها في هذه الورشة واكسابها للامام الخطيب حتى يكون قادرا على ان يضطلع بدوره القيادي في تغيير خطاب التحريض على الكراهية والعنف والتوقي منه.



وعلى صعيد آخر قام وزير الشؤون الدينية، بزيارة إلى عدد من الجوامع بجزيرة جربة، شملت جامع الترك والشيخ والغرباء وزاوية سيدي ابراهيم الجمني والتي تتوسط مدينة حومة السوق، مطلعا على تاريخ هذه المعالم وعراقتها وعلى خصوصياتها المعمارية وتطور وظائفها عبر الزمن وحاجة البعض منها إلى التعهد بالصيانة، حتى تبقى إرثا تاريخيا للاجيال القادمة أو حاجة البعض الاخر إلى اطارات مسجدية.



وقال الشائبي إن جزيرة جربة جمعت معالم دينية من مختلف المقدسات والأديان، بين كنيسة ومعبد يهودي ومساجد تحمل لمسات من جاؤوا بالمذهب المالكي للجزيرة وآخرين جاؤوا بالمذهب الآباضي، في تناغم وفسيفساء تنطق حضارة وأصالة وتاريخا وتعكس عمق الجزيرة من الناحية الدينية".



ولاحظ أن عددا من هذه المعالم الدينية التاريخية، في حاجة إلى الصيانة والترميم، ما يدعو المعهد الوطني للتراث إلى التدخل لمزيد دعمها وتسليط الضوء عليها وحمايتها كارث وتراث مشترك في حاجة عاجلة إلى الحفظ والحماية من الانهيار بما يجعلها معالم قادرة على إثراء السياحة الثقافية.



