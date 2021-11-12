وزير الصحة: استكمال تطعيم 53 بالمائة من المستهدفين بالتلقيح ضد فيروس كورونا

وات - أفاد وزير الصحة، علي مرابط، اليوم الجمعة، بأن 4،7 مليون تونسي استكملوا التلاقيح ضد فيروس كورونا المستجد، أي حوالي 53 بالمائة من المستهدفين، مؤكدا على ضرورة استكمال عملية التلقيح لمن تخلفوا عن ذلك.



وأضاف مرابط، مساء اليوم الجمعة، في تصريح ل(وات)، على هامش افتتاح المؤتمر الرابع للجمعية التونسية للطب العام وطب العائلة المنعقد بالحمامات، تواصل عملية التلقيح من خلال تنظيم يوم مفتوح للعموم يوم الأحد 21 نوفمبر الجاري لاستكمال التلاقيح للفئة العمرية 18 سنة فما فوق، وستوجه فيه الوزارة الدعوة بالخصوص للمتخلفين عن الجرعة الثانية.



وحث الوزير المواطنين على الإقبال على التلقيح لإكتساب المناعة الجماعية، لاسيما وأن بعض البلدان سجلت موجة جديدة من الفيروس نظرا لعدم استكمال التلاقيح، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص 400 مركز تلقيح لاستقبال أكبر عدد من المواطنين.



وبخصوص تلقيح الفئة العمرية المتراوحة بين 12 و15 سنة، أفاد بأنه سيتم التوجه إلى المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية لتطعيم هذه الفئة العمرية، مشيرا إلى الانطلاق في تقديم الجرعة الثالثة لفائدة المواطنين البالغين من العمر 50 سنة فما فوق.



من ناحيته، أوضح رئيس الجمعية الطبا لعام وطب العائلة، هشام الزيدي، أن المؤتمر الوطني الرابع للجمعية التونسية للطب العام وطب العائلة يندرج في إطار التكوين الطبي المستمر، بينا أن منظومة الطب العام والطب العائلي أثبتت نجاعتها في جائحة كورونا، رغم النقائص على مستوى التجهيزات والموارد البشرية.



وأكد الزيدي ضرورة مساندة الأطباء العاملين في الخط الأول، وتوفير الإمكانيات اللازمة من أجل تحسين الخدمات الصحية، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الدورة القادمة من المؤتمر تشريك أطباء من دول إفريقية ليكتسب هذا المؤتمر صيغة جديدة، مع حضور جهات جديدة فاعلة.





