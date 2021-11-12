وزيرة المرأة تقرر إخلاء مركز المسنين بجندوبة وإنهاء استيلاء عائلتين على غرف بمركب الطفولة ببوسالم

قررت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال موسى بلحاج، اليوم الجمعة، إخلاء مركز رعاية المسنين بجندوبة وإخلاء غرفتين تابعتين لمركب الطفولة ببوسالم وانهاء استيلاء عائلتين عليهما، وذلك خلال زيارة عمل أدتها إلى ولاية جندوبة شملت عددا من المؤسسات التابعة للوزارة بالجهة.

وجاء قرار إخلاء مركز رعاية المسنّين في إطار التوقّي من مخاطر انهيار محتمل، بعد أن لاحظت الوزيرة تصدعات في الجدران وارتفاع في نسبة الرطوبة داخل غرفه وخارجها



واعتبرت الوزيرة أن وضعية المركز الحالية لا تسمح ببقاء المسنين فيه البالغ عددهم أربعين مقيما سيتم توزيعهم على مراكز أخرى، لاسيما في ظل وجود تشقّقات في أسقف المركز وجدرانه وانهيار جزئي لبعض مكوّناته فضلا على افتقاره لبنية تحتية تتماشى وحاجة المسنين، ما يستوجب الاخلاء الفوري.



وتعهدت الوزيرة التي شملت زيارتها مؤسسات تابعة للوزارة بكل من جندوبة وبوسالم وغار الدماء وعين دراهم وطبرقة بالشروع في إعادة تهيئة مقر المركز الكائن بحي الزغادية بمدينة جندوبة بما يتلاءم وراحة المسنين وصحتهم والحفاظ على سلامتهم،وتوفير بقية الاعتمادات اللازمة لإعادة التهيئة، المقدرة بنحو 700 الف دينار.



من جهة أخرى قررت وزيرة المرأة إخلاء غرفتين تابعتين لمركب الطفولة ببوسالم وإنهاء إستيلاء عائلتين عليهما وعلى مطبخ المركب المخصص لتوفير الخدمات الاجتماعية لـ 67 طفلا، منذ أكثر من ثماني سنوات، متعهدة بتقديم قضية استعجالية بعنوان الخروج لعدم الصفة، مقابل تعهّد والي الجهة بتوفير موارد رزق للعائلتين المعوزتين اللتين استوليتا على الغرفتين وعطلتا عمل إطارته وانتفاع رواده من الأطفال من خدماتهم.





