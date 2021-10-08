القبض على شخصين بسوسة بحوزتهما 28 قطعة أثرية (الداخلية)

Publié le Vendredi 08 Octobre 2021 - 13:17 قراءة: 0 د, 38 ث
ألقت وحدات الأمن الوطني بسهلول الغرابي بمنطقة الأمن بسوسة الشماليّة القبض على شخصين بعد أن حجزت لديهما 28 قطعة أثرية، وجرى الاحتفاظ بهما من أجل "تكوين وفاق بغاية التنقيب والاتجار بالآثار"، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية اليوم الجمعة في بلاغ.

وأوضح ذات المصدر أنه على إثر توفر معلومات مفادها تحوّز شخص على أربع قطع أثريّة يعتزم التفريط فيها بالبيع قامت وحدات الأمن "بنصب كمين محكم للمظنون فيه وإلقاء القبض عليه وبحوزته القطع الأثريّة المذكورة".

وأضاف أنه بالتحرّي معه أفاد بأنه اقتناها من أحد معارفه بجهة حمام سوسة، الذي تمت مداهمة منزله وإلقاء القبض عليه بعد أن عثرت وحدات الأمن على 24 قطعة أثريّة داخل المنزل.

وجاء في بلاغ وزارة الداخلية أنه تم العثور بإحدى الغرف على حفرة عمقها حوالي ستة أمتار وهي تتفرّع بدورها إلى ستة أنفاق.

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