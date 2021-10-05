وفاة 3 عسكريين جراء سقوط مروحية عسكرية أثناء تمرين ليلي في الحامة من ولاية قابس

صورة تعبيرية/Pixabay
Publié le Mardi 05 Octobre 2021 - 23:11قراءة: 0 د, 17 ث
وات - أسفر حادث سقوط مروحية عسكرية أثناء تمرين ليلي، اليوم الثلاثاء، في منطقة الحامة من ولاية قابس، عن وفاة ثلاثة عسكريين، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني، محمد زكري.

وأضاف زكري، في تصريح، مساء اليوم، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه تم إرسال لجنة فنية عسكرية على عين المكان، لتحديد أسباب سقوط المروحية.


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