جندوبة: انطلاق أولى جلسات الدائرة الجناحية الثانية المحدثة بالمحكمة الابتدائية بجندوبة

وات - انطلقت، اليوم الجمعة، بالمحكمة الابتدائية بجندوبة أولى جلسات الدائرة الجناحية الثانية التي تقرر بعثها منذ أسبوع للفصل في عدد غير مسبوق من الملفات والتي تنتظر استيفاء الإجراءات المتعلقة بها وانهاء حالة الاكتظاظ والانتظار المرافقة لها.



ووفق مصدر قضائي بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، فان تركيز دائرة جناحية ثانية مختصة في قضايا الجناحي العام يأتي في سياق العمل على التخفيف من الضغط الذي تعاني منه الدائرة الجناحية الأولى، والتسريع في فصل الملفات والتي يعود بعضها الى سنوات لأسباب متعددة من بينها ازمة "كوفيد" وما استتبعها من قرارات الحجر الصحّي، والتي اقتصر فيها عمل المحكمة على قضايا الموقوفين او الحالات المستعجلة، فضلا على النقص المسجّل في الموارد البشرية سواء تعلق الامر بعدد القضاة او بعدد الكتبة.



وأضاف ان عدد الشكايات الواردة على النيابة العمومية يوميا يفوق 80 شكاية مباشرة دون اعتبار للشكايات والمحاضر الواردة من بقية هياكل الدولة على غرار مراكز الشرطة، والحرس، والديوانة، والغابات، والمراقبة الاقتصادية والمالية، وغيرها من بقية المؤسسات.



من جهة أخرى، أكد عدد من المتقاضين في تصريحات متطابقة لـ"وات" أنهم ينتظرون الفصل في شكايات جزائية سبق وان تقدموا بها او قدّمت ضدّهم منذ سنوات بعضها يعود الى اكثر من 5 سنوات، فيما لفت آخرون إلى انه رغم صدور احكام لفائدتهم او ضدهم منذ سنوات أيضا فان عدم تلخيص هذه الأحكام حال دون استكمال إجراءات التقاضي بما عطّل مصالحهم وأضّر بها.



وكانت المحكمة الابتدائية بجندوبة قد ركّزت، منذ ثلاث سنوات تقريبا، هيكلا جديدا يهدف الى التخفيف من عدد الشكايات المنشورة امام دوائرها تعرف بخلية الفصل السريع، الا ان هذا الهيكل ورغم جهوده لم يستطع هو الاخر مجاراة عدد الشكايات المعروضة امامه، إما بسبب العدد الهائل المعروض عليه او بسبب تمسك المتقاضين بالمحاكمة.

وكانت رئيسة المحكمة الابتدائية بجندوبة،راضية عبد السلام، قد اصدرت في 20 سبتمبر المنقضي بلاغا يتعلق باقرار الدائرة التي ستجلس كل يوم جمعة من كل اسبوع وذلك بهدف تحسين سير عمل المحكمة.



