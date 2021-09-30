احتفالا باليوم العالمي للترجمة : معهد تونس للترجمة يحتفي بالمترجمين الشبان ويقدم اصداره الجديد "دائرة المعارف الاسلامية,مختارات"

أعلن معهد تونس للترجمة عن قائمة الفائزين بمسابقة المترجمين الشبان في نسختها الثانية، الى جانب تقديم اصداره الجديد "دائرة المعارف الاسلامية، مختارات" وذلك خلال حفل انتظم صباح اليوم الخميس بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة في اطار الاحتفال باليوم العالمي للترجمة الذي تم اقراره يوم 30 سبتمبر من كل سنة من قبل الاتحاد الدولي للمترجمين .



ويعد الاصدار الجديد للمعهد او الموسوعة "دائرة المعارف الاسلامية، مختارات" من أهم مصادر البحث والدراسات العربية والاسلامية حيث اجتمع في تأليفها مختصون من اعلى طراز لتضمينها كل ما له صلة بالعالم الاسلامي تاريخا وحضارة ولغة وابداعا ومجتمعا.



وقد شرع معهد تونس للترجمة في تعريب مختارات من الموسوعة من اللغة الانقليزية منذ سنة 2016 حيث بلغ عدد المداخل المترجمة 209 مداخل مثلما اجتمع في ترجمتها خمسة واربعون من المترجمين التونسيين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة لتكون الموسوعة ثمرة جهد جماعي برعاية وزارة الشؤون الثقافية ومساهمة هياكل معهد تونس للترجمة، الادارية ولجان الاشراف العلمي والتنسيق مع مراجعة وتدقيق مترجمين اكفاء، قبل ان تقوم بنشرها مؤسسة "بريل" صاحبة حقوق التاليف لتقديمها الى الباحثين والدراسين والقراء العرب والناطقين باللسان العربي في كل مكان.

وتم نشر المختارات المعربة في اربعة مجلدات يبلغ عدد صفحات كل مجلد ما يناهز 800 صفحة ليكون اصدارا موجها لعموم القراء الباحثين عن نوع جديد من المعرفة بالاسلام بحد معقول من الموضوعية العلمية والرؤية النقدية بعيدا عن الصوت المتطرف والمنغلق.

ولدى اشرافه على هذه التظاهرة اكد وزير السياحة والشؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عمار على "اهمية الترجمة في تقريب الشعوب والتعريف بمخزونها الفكري والتراثي والحضاري والمعرفي والثقافي " مشيرا الى ان الترجمة ليست مجرد الية تواصل ومعرفة فقط بل تعتبر ايضا فنا قائما بذاته تتطلب مجهودا ودراسة ودقة من قبل المترجم الذي يعد وسيطا مبدعا في نقل المعارف والتعريف بثقافة الاخر "

ونوه الوزير في جانب اخر "بالجهد المبذول من قبل معهد تونس للترجمة الذي تأسس سنة 2006 وقام بترجمة ما يناهز 150 مؤلفا في مختلف الاختصاصات واللغات الى حد الان، بما يجعل من الترجمة من المجالات المعرفية المهمة، فهي إلى جانب ترجمة روائع الآداب العالمية والآثار الفلسفية والفكر اللساني والمعجمي والمصطلحي، تلعب دورا ديبلوماسيا في تقريب المجتمعات لاسيما مع تطور التكنولوجيات الحديثة المستعملة من قبل المترجمين لتطويع مهاراتهم واستغلال امكانياتهم لتيسير اعمالهم وايصال المحتويات الفكرية ".

من جهتها قدمت مديرة معهد تونس للترجمة زهية جويرو اخر اصدارات المعهد سنة 2021 وهي على التوالي مؤلف "العقل المحكم" لادغار موران ترجمة الراحل المنصف وناس ومراجعة فرج معتوق وايضا "الادب والفلسفة، بهجة المعرفة في الادب" لكاميل ديمولي ترجمة الراحل الصادق قسومة ومراجعة لفوزي الزمرلي وايضا "العبارة والمعنى" لجون رسورل ترجمة شكري السعدي ومراجعة شكري المبخوت و"اليومات الخاصة " لبياتريس ديدياي ترجمة جليلة الطريطر ومراجعة محمد آيت ميهوب.

واكدت جويرو ان "المعهد يستعد حاليا لاصدار جزءين من الموسوعة الكونية : المفاهيم والافكار في انتظار اصدارات وترجمات اخرى يتم الاعداد لها" .

وتم بالمناسبة الاعلان عن الاسماء الفائزة بمسابقة المترجمين الشبان باللغات العربية والفرنسية والانقليزية بحضور اعضاء لجنة التحكيم والقائمين على المسابقة ضمن التوجه القائم لمعهد تونس للترجمة لتشجيع الطلبة بالجامعات وخاصة طلبة الماجستير في الترجمة للقيام بأعمال تطبيقية عالية الجودة وبالتالي خلق جيل جديد من المترجمين الشبان ليكون ضمن قاعدة بيانات المعهد والاستعانة بالمترجمين الجدد في مجال ترجمة المؤلفات واسداء خدمات الترجمة للمؤسسات.





وفي ما يلي قائمة الفائزين :

من العربية الى الفرنسية / سيرين علية

من الفرنسية الى العربية زهرة بن زميطة

من العربية للانقليزية / ناصر الحكيم

من الانقليزية للعربية محمد المستوري





