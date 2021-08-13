وات - أعلنت الهيئة المديرة لجمعية منارة الأدب بقليبية عن تأجيل الدورة 35 للمهرجان الوطني للأدباء الشبان بقليبية إلى عطلة الشتاء.



وقالت رئيسة الجمعية سنية فرج الله، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) إن قرار تأجيل هذه الدورة تمّ اتخاذه لعدّة أسباب أهمها الوضع الصحي بالبلاد، بالإضافة إلى أن أغلب المشاركات تأتي من الطلبة والتلاميذ.



وأكدت أن المشاركات التي وصلت الجمعية، وعددها 25 مشاركة، "تبقى قائمة مع إمكانية قبول من لم يرسل مشاركته بعد". ووصفت المشاركات الواردة على المهرجان بأنها ضعيفة مقارنة بالدورات السابقة، قائلة إن "عامل الجائحة هو السبب الرئيسي".



وتقام الدورة 35 للمهرجان الوطني للأدباء الشبان بقليبية تحت شعار "أدب الجوائح ، وذلك تماشيا مع الوضع الوبائي العالمي لجائحة كورونا.



وتجدر الإشارة إلى أن المهرجان الوطني للأدباء الشّبّان بقليبية هو تظاهرة عريقة تمّ بعثها سنة 1987، وتسهر على تنظيمها سنويا جمعية منارة الأدب بقليبية. ويُعتبر المهرجان موعدٌ سنويٌّ قارٌّ يجمع الأدباء الشّبّان من كافّة الولايات في جوّ احتفاليّ شبابيّ ممّا ساهم في تنشيط مدينة قليبية وجعلها عاصمة أدبية في تونس طيلة أيّام المهرجان.





