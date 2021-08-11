ميسي: أحلم بقيادة باريس سان جيرمان للفوز بدوري أبطال أوروبا

قال ليونيل ميسي اليوم الأربعاء إنه كان سعيدا بالتعاقد مع باريس سان جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، وإنه جاهز لمساعدته في الفوز بأول ألقابه لدوري أبطال أوروبا على الإطلاق.



ووافق المهاجم الأرجنتيني على البقاء في ناديه السابق برشلونة عقب انتهاء عقده في نهاية جوان الماضي، لكن النادي الكتالوني اعترف الأسبوع الماضي بأنه لا يستطيع تحمل تكلفة عقده الجديد.

ووقع اللاعب البالغ عمره 34 عاما عقدا لمدة عامين مع خيار بعام ثالث مع النادي الباريسي أمس الثلاثاء.



وأبلغ ميسي، الذي سيرتدي القميص رقم 30 وهو أول أرقامه في الفريق الأول لبرشلونة عام 2006، الصحفيين في مؤتمر صحفي في استاد بارك دي برينس "لهذا أنا هنا. إنه ناد طموح. يمكنك أن ترى أنه مستعد للقتال من أجل الفوز بكل شيء.

"حلمي الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرة اخرى وأعتقد أن هنا المكان المثالي لتحقيق ذلك".



واعترف اللاعب الأرجنتيني بأنه لا يعرف متى سيكون قادرا على خوض مباراته الأولى مع الفريق، لأنه لم يلعب منذ فوزه بكأس كوبا أمريكا مع منتخب بلاده الشهر الماضي.

وقال "لقد عدت للتو من إجازة، قضيت شهرا بعيدا عن الملعب. احتاج للقليل من الاستعداد للموسم الجديد. أتمنى أن تكون مباراتي الأولى مع الفريق قريبا، لكنني لا أستطيع تحديد موعدا. الأمر متروك للمدربين".

وأثيرت تساؤلات بشأن قدرة باريس سان جيرمان على التعاقد مع ميسي في ظل قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، ومع ذلك أصر ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي، الذي كان يجلس إلى جوار ميسي، على أن الصفقة تمت وفقا للحدود الاقتصادية للنادي.

وقال "نحن يقظون دائما بشأن اللعب المالي النظيف. إنه أول شيء نفحصه مع المسؤولين التجاريين والماليين والقانونيين، لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا التعاقد مع أي لاعب.

"أعتقد أن وسائل الإعلام بحاجة للتركيز على الإيجابيات وليس فقط سلبيات هذه الانتقالات، لكن ما هي الإيجابيات التي سيجلبها (ميسي). إنه أحد أصول النادي التي لا تصدق".

وبكى ميسي يوم الأحد الماضي وهو يبلغ جماهير برشلونة بأنه سيغادر نادي طفولته.

وقال "سأكون دائما ممتنا لبرشلونة وجماهيره. لقد ذهبت إلى هناك وأنا طفل، وقضينا بعض الأوقات الجيدة والسيئة معا. جماهير برشلونة تدرك أنني سأنضم لناد جيد، يقاتل للفوز بدوري أبطال أوروبا، لأنها تعرفني وتدرك عشقي للانتصارات وسعيي لمواصلة ذلك.

"لا شك في أن أهداف بارس سان جيرمان هي الفوز والنمو. سيكون من الجيد مواجهة برشلونة في دوري الأبطال، خاصة في حضور الجماهير، لكن من الغريب العودة إلى منزلي بقميص فريق اخر، لكن هذه كرة القدم".



