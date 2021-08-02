إحباط 66 عمليّة تهريب وحجز بضائع مهربة تقدر بمليون دينار ونصف

تمكّنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهوريّة، خلال الفترة الممتدّة من 25 الى 31 جويلية الفارط، من

إحباط 66 عمليّة تهريب، حيث قدّرت القيمة الماليّة الجمليّة للبضائع المهرّبة المحجوزة بأكثر من مليون و 500 ألف دينار .



وجاء في بلاغ صادر اليوم الإثنين عن الحرس الوطني، أنه تم إلقاء القبض على 644 شخصا مفتّش عنهم من أجل قضايا حقّ عامّ،وحجز 9 بنادق صيد عيار 12 و 16 غير مرخص فيها، الى جانب مسدس و 55 خرطوشة .



كما تم حجز 20 قطعة من مخدر الزطلة و 32727 قرصا مخدرا، حيث قدرت القيمة المالية الجملية بأكثر من مليوني دينار، فضلا عن حجز 48 وسيلة مفتّش عنها.



كما أورد البلاغ أنه تم إحباط 7 عمليات اجتياز للحدود البرية خلسة و إلقاء القبض على 21 مجتازا، إحباط 62 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وإلقاء القبض على 615 مجتازا.



